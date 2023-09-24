Быстров – о Джикии: «Не скоро появится в стартовом составе «Спартака»

Интересно , а что бывший зенитовец думает о Полузащитнике бмжовского клуба Ерохине ? На Кубок в Грозном вышел капитаном , а из заявке на чемпионат его отзаявили как легионера . Это как ? 6 лет в клубе и такой облом.
Ну что Совесть российского футбола , только о Спартаке печёшься , о своих бмжовских подумай.
Бывший спартаковец Владимир Быстров констатировал потерю места в основы защитником команды Георгием Джикией.
«Есть ощущение, что Джикия не скоро появится в стартовом составе «Спартака»? Ну да. Вы видите, что Срджан Бабич лучше, а Алексис Дуарте вообще неприкасаемый у Гильермо Абаскаля. Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
- Джикия в «Спартаке» 7 лет.
- Он капитан команды.
- У Джикии в сезоне РПЛ процент выхода в старте 56.