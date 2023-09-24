Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Быстров – о Джикии: «Не скоро появится в стартовом составе «Спартака»

    Быстров – о Джикии: «Не скоро появится в стартовом составе «Спартака»

    Бывший спартаковец Владимир Быстров констатировал потерю места в основы защитником команды Георгием Джикией.

    «Есть ощущение, что Джикия не скоро появится в стартовом составе «Спартака»? Ну да. Вы видите, что Срджан Бабич лучше, а Алексис Дуарте вообще неприкасаемый у Гильермо Абаскаля. Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Он капитан команды.
    • У Джикии в сезоне РПЛ процент выхода в старте 56.

    Новости по теме
    Федун призвал Абаскаля менять Промеса
    «На уровне лучших матчей в Европе»: Колосков – о дерби «Спартака» и «Динамо»
    Рабинер нашел сходство в победе «Спартака» над «Динамо» с чемпионским сезоном Карреры
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16339

      Алексей З 1 час назад

      Интересно , а что бывший зенитовец думает о Полузащитнике бмжовского клуба Ерохине ? На Кубок в Грозном вышел капитаном , а из заявке на чемпионат его отзаявили как легионера . Это как ? 6 лет в клубе и такой облом.
      Ну что Совесть российского футбола , только о Спартаке печёшься , о своих бмжовских подумай.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 