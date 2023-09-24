Быстров – о Джикии: «Не скоро появится в стартовом составе «Спартака»

Бывший спартаковец Владимир Быстров констатировал потерю места в основы защитником команды Георгием Джикией.

«Есть ощущение, что Джикия не скоро появится в стартовом составе «Спартака»? Ну да. Вы видите, что Срджан Бабич лучше, а Алексис Дуарте вообще неприкасаемый у Гильермо Абаскаля. Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».