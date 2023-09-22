«Зенит» впервые в истории сыграет в Казахстане: назван соперник

«Зенит» сыграет с «Кайратом» во время октябрьской паузы на матчи сборных.

«14 октября болельщиков ждет суперигра – сине-бело-голубые впервые в российской истории клуба сыграют в Казахстане.

Соперником «Зенита» станет алматинский «Кайрат». Ранее петербуржцы дважды встречались с «Кайратом» в товарищеских играх – в Петербурге (2018-й год, победа 1:0) и Белеке (2020-й год, победа 3:1).

В советской истории клубы провели 57 матчей – на счету ленинградцев 20 побед, столько же игр завершились вничью, «Кайрат» выиграл 17 раз.

Матч в Алматы пройдет на стадионе «Центральный» 14 октября и начнется в 14:00 по петербургскому времени. Информация о трансляции встречи будет опубликована дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.