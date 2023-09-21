Маслов заявил, что летом хотел уйти из «Спартака» и искал новый клуб

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что летом мог сменить команду.
– Потеря места в составе не наводила на мысли в летнее трансферное окно сменить клуб, уйти куда-то в аренду?
– Были определенные сложности. И, мне кажется, эти вопросы лучше адресовывать спортивному директору и моему представителю.
– А вы сами и ваш представитель не искали варианты?
– Наверное, искали.
– Но вам не сообщали о результатах поисков?
– Сообщали, просто всe упиралось в разные детали.
– Какие детали? Вас зарплата устраивала?
– Нет, абсолютно нет.
– «Спартак» или интересовавшийся вами клуб не устраивали условия аренды?
– Это внутренняя кухня, но то, что речь идет о зарплате – это абсолютно не так. Были другие причины, по которым не сходились.
- Во вторник защитник сыграл в кубковом матче с «Пари НН» (3:0).
- Эта игра стала для Маслова первой в сезоне-2023/24.
Источник: «Известия»