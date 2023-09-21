Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Маслов заявил, что летом хотел уйти из «Спартака» и искал новый клуб

    Маслов заявил, что летом хотел уйти из «Спартака» и искал новый клуб

    Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что летом мог сменить команду.

    – Потеря места в составе не наводила на мысли в летнее трансферное окно сменить клуб, уйти куда-то в аренду?

    – Были определенные сложности. И, мне кажется, эти вопросы лучше адресовывать спортивному директору и моему представителю.

    – А вы сами и ваш представитель не искали варианты?

    – Наверное, искали.

    – Но вам не сообщали о результатах поисков?

    – Сообщали, просто всe упиралось в разные детали.

    – Какие детали? Вас зарплата устраивала?

    – Нет, абсолютно нет.

    «Спартак» или интересовавшийся вами клуб не устраивали условия аренды?

    – Это внутренняя кухня, но то, что речь идет о зарплате – это абсолютно не так. Были другие причины, по которым не сходились.

    • Во вторник защитник сыграл в кубковом матче с «Пари НН» (3:0).
    • Эта игра стала для Маслова первой в сезоне-2023/24.

    Новости по теме
    Маслов признался, что мог уйти из «Спартака» летом 3
    «Спартак» до закрытия окна намерен избавиться от двух защитников 13
    Маслов отказался от перехода из «Спартака» в «Факел» 11
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6248

      Питерский князь 52 минуты назад

      Еще один мог оказаться в Реале.
      :)))
      Поросячье говно так и льется из срамтака.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 