Личка сравнил новичка «Динамо» с Малкомом: «Он может стать таким же»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о полузащитнике Бителло.

«Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он играет в нашей команде. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный.

Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь», – сказал Личка.