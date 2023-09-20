Личка сравнил новичка «Динамо» с Малкомом: «Он может стать таким же»

Особо не радуйтесь. Если хорошо заиграет, то газовый ****-клуб у вас его быстро заберет. Такова его принципиальная политика.
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о полузащитнике Бителло.
«Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он играет в нашей команде. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный.
Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь», – сказал Личка.
- Бителло куплен у «Гремио» за 10 млн евро.
- 23-летний игрок забил «Краснодару» – во второй игре за московскую команду.