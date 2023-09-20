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    • Личка сравнил новичка «Динамо» с Малкомом: «Он может стать таким же»

    Личка сравнил новичка «Динамо» с Малкомом: «Он может стать таким же»

    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о полузащитнике Бителло.

    «Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он играет в нашей команде. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный.

    Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь», – сказал Личка.

    • Бителло куплен у «Гремио» за 10 млн евро.
    • 23-летний игрок забил «Краснодару» – во второй игре за московскую команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34357

      oyabun 7 минут назад

      Особо не радуйтесь. Если хорошо заиграет, то газовый ****-клуб у вас его быстро заберет. Такова его принципиальная политика.

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      Рейтинг: +34357

      oyabun > oyabun 4 минуты назад

      ..а что, слово б.о.м.ж является матерным?

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      Рейтинг: +6209

      Питерский князь 13 минут назад

      На ЛСД подсел.

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