Защитник «Пари НН»: «Чернов ударил мне в челюсть – посмотрите получше»

Если бы Чернов тебя ударил, как ты скулишь, то ты до сих пор в чувство не пришел бы. Как Шамар бразилу педикулезному вписал, так тот до сих пор еще лечится.
СИМУЛЯНТЫ.
Защитник «Пари НН» Виктор Александров пожаловался, что спартаковец Никита Чернов ударил его в челюсть в кубковом матче.
«Юран рассказал, что меня ударили в лицо? Что рассказывать – посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьeт мне в челюсть.
Я не хочу это обсуждать – это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», – сказал Александров.