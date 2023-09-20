Защитник «Пари НН»: «Чернов ударил мне в челюсть – посмотрите получше»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров пожаловался, что спартаковец Никита Чернов ударил его в челюсть в кубковом матче.

«Юран рассказал, что меня ударили в лицо? Что рассказывать – посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьeт мне в челюсть.

Я не хочу это обсуждать – это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», – сказал Александров.