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    • Защитник «Пари НН»: «Чернов ударил мне в челюсть – посмотрите получше»

    Защитник «Пари НН»: «Чернов ударил мне в челюсть – посмотрите получше»

    Защитник «Пари НН» Виктор Александров пожаловался, что спартаковец Никита Чернов ударил его в челюсть в кубковом матче.

    «Юран рассказал, что меня ударили в лицо? Что рассказывать – посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьeт мне в челюсть.

    Я не хочу это обсуждать – это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», – сказал Александров.

    • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
    • Главным арбитром был Евгений Буланов.
    • Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4056

      шахта Заполярная 7 минут назад

      Если бы Чернов тебя ударил, как ты скулишь, то ты до сих пор в чувство не пришел бы. Как Шамар бразилу педикулезному вписал, так тот до сих пор еще лечится.
      СИМУЛЯНТЫ.

      0
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      Рейтинг: +840

      eugen-han 49 минут назад

      Больше похоже на симуляцию, нежели на нарушение. Пора наказывать провокаторов-имитаторов-нырядьщиков- подставщиков строго и не вестись на поводу обмана.

      1
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      Рейтинг: +11693

      ivany4 1 час назад

      У КДК, разбирающие подобные ситуации имеется масса "отмазок". Думаю здесь будет самая популярная - "удар недостаточной силы в игровой ситуации".)))

      2
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      Рейтинг: +34357

      oyabun > ivany4 55 минут назад

      Это если бы разбирали Зенит. А тут может быть всё наоборот - максимальное наказание.

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      Рейтинг: +16268

      Алексей З 1 час назад

      Надо было увернуться и ответить двоечкой.
      Ты в матче 2-или 3 раза падал как подкошенный, что хрустальный подбородок ?
      Ху...ина под 2 метра , а плачешь как девочка.

      2
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