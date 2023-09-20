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    Джикия оценил новичков «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новых футболистах клуба.

    Московскую команду летом пополнили: Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

    – Бабич уже влился в коллектив, забил гол. Как его оцените?

    – Про всех новичков, которые приходят, я всегда говорил, что надо дать время и посмотреть на дистанции. Понятно, что у нас дружный коллектив с хорошей конкуренцией, и это всегда движет вперед. Некорректно отвечать, хорош Бабич или нет.

    – Старт выдал приличный.

    – Это хорошо. И Тео Бонгонда хороший старт выдал, и Хесус Медина, и Олег Рябчук. Все вперед, в хорошем режиме. Надеюсь, что это будет стабильно, и мы будем вместе работать на благо команды.

    – В «Спартаке» вообще бывают плохие футболисты? Если игрок в «Спартаке», то он хороший. Или это не так работает?

    – Не знаю, как это работает. У всех есть свои качества, сильные и слабые стороны. Это вопрос к аналитикам и специалистам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21789

      Cleaner 1 час назад

      Кто такой Джикия, чтобы кого то там оценивать? Джикия - привозчик голов в свои ворота и весьма посредственный защитник.

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