Джикия оценил новичков «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новых футболистах клуба.

Московскую команду летом пополнили: Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

– Бабич уже влился в коллектив, забил гол. Как его оцените?

– Про всех новичков, которые приходят, я всегда говорил, что надо дать время и посмотреть на дистанции. Понятно, что у нас дружный коллектив с хорошей конкуренцией, и это всегда движет вперед. Некорректно отвечать, хорош Бабич или нет.

– Старт выдал приличный.

– Это хорошо. И Тео Бонгонда хороший старт выдал, и Хесус Медина, и Олег Рябчук. Все вперед, в хорошем режиме. Надеюсь, что это будет стабильно, и мы будем вместе работать на благо команды.

– В «Спартаке» вообще бывают плохие футболисты? Если игрок в «Спартаке», то он хороший. Или это не так работает?

– Не знаю, как это работает. У всех есть свои качества, сильные и слабые стороны. Это вопрос к аналитикам и специалистам.