Червиченко допустил, что Бакаев не вернется в Россию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Зелимхан Бакаев не вернется в «Зенит».

27-летний полузащитник перешел на правах аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

У арабского клуба нет права выкупа.

«Может ли он вернуться в Россию после этого? А смысл? Если он поиграет там какое‑то время за те же деньги, что в Петербурге, то не думаю, что он вернется в страну.

Бакаев – религиозный парень. Когда Рамадан наступает, он не ест, не пьет. Не исключаю, что он там поиграет и в итоге останется», – сказал Червиченко.