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    Червиченко допустил, что Бакаев не вернется в Россию

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Зелимхан Бакаев не вернется в «Зенит».

    • 27-летний полузащитник перешел на правах аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
    • У арабского клуба нет права выкупа.

    «Может ли он вернуться в Россию после этого? А смысл? Если он поиграет там какое‑то время за те же деньги, что в Петербурге, то не думаю, что он вернется в страну.

    Бакаев – религиозный парень. Когда Рамадан наступает, он не ест, не пьет. Не исключаю, что он там поиграет и в итоге останется», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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