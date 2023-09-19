В клубе из ОАЭ объяснили аренду Бакаева

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе прокомментировал аренду полузащитника Зелимхана Бакаева у «Зенита».

«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», – сказал Алхнайе.