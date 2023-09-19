В клубе из ОАЭ объяснили аренду Бакаева

Ну если вы его попросите, то он что-нибудь принесет.
Принеси, подай, иди и не мешай.
:)))
Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе прокомментировал аренду полузащитника Зелимхана Бакаева у «Зенита».
«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», – сказал Алхнайе.
- Арабский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона без опции выкупа.
- «Зенит» подписал Бакаева летом 2022 года.
- Он провел за клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.