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    В клубе из ОАЭ объяснили аренду Бакаева

    Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе прокомментировал аренду полузащитника Зелимхана Бакаева у «Зенита».

    «Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», – сказал Алхнайе.

    • Арабский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона без опции выкупа.
    • «Зенит» подписал Бакаева летом 2022 года.
    • Он провел за клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6185

      Питерский князь 14 минут назад

      Ну если вы его попросите, то он что-нибудь принесет.
      Принеси, подай, иди и не мешай.
      :)))

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