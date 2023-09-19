Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    В воскресенье, 19 сентября, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Црвеной Звездой». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» безупречно начали новый сезон. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли пять предыдущих матчей с общим счетом 12:4. Отметим, что «Ман Сити» уверенно лидирует в АПЛ, и входит в число фаворитов нынешнего розыгрыша ЛЧ.

    «Црвена Звезда»

    Сербская команда идет на втором месте в турнирной таблице. В активе «Црвены» три победы в последних пяти матчах. В своем квартете сербская команда не является фаворитов, и наверняка будет бороться с «Янг Бойз» за третье место в группе.

    Факты

    Команды не играли между собой. Предстоящий поединок будет первой очной встречей «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды».

    Наш прогноз на игру

    В предстоящей встрече все очевидно – «Манчестер Сити» должен набирать три очка в матче с одним из аутсайдеров лигочемпионского квартета. Предположим, что «горожане» выиграют поединок с разгромным счетом. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.04).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 