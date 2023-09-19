19 сентября, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Црвеной Звездой». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

«Горожане» безупречно начали новый сезон. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли пять предыдущих матчей с общим счетом 12:4. Отметим, что «Ман Сити» уверенно лидирует в АПЛ, и входит в число фаворитов нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Сербская команда идет на втором месте в турнирной таблице. В активе «Црвены» три победы в последних пяти матчах. В своем квартете сербская команда не является фаворитов, и наверняка будет бороться с «Янг Бойз» за третье место в группе.

Факты

Команды не играли между собой. Предстоящий поединок будет первой очной встречей «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды».

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече все очевидно – «Манчестер Сити» должен набирать три очка в матче с одним из аутсайдеров лигочемпионского квартета. Предположим, что «горожане» выиграют поединок с разгромным счетом. Наш прогноз – Индивидуальный тотал голов «Манчестер Сити» больше 2,5 (1.40)