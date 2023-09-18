Бакаев выбрал новый клуб

«Зенит» отдал полузащитника Зелимхана Бакаева в аренду в «Аль-Вахду». Клуб выступает в чемпионате ОАЭ.

О трансфере сообщило издание UAEKick – один из ключевых ресурсов по лиге ОАЭ. Россиянин проведет в Абу-Даби один сезон.