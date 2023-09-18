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    Бакаев выбрал новый клуб

    «Зенит» отдал полузащитника Зелимхана Бакаева в аренду в «Аль-Вахду». Клуб выступает в чемпионате ОАЭ.

    О трансфере сообщило издание UAEKick – один из ключевых ресурсов по лиге ОАЭ. Россиянин проведет в Абу-Даби один сезон.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2066

      Suvorov71 20 минут назад

      Да, пойти в питерскую помойку после Великого клуба, это просто нонсес, ведь опомоенные столько футболистов загубили, да вонючий недоклуб помойку клубом нельзя назвать

      0
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      Рейтинг: +9300

      vladik12 38 минут назад

      Ну хоть вымоется там.

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      Рейтинг: +271

      russkiisergei 1 час назад

      очередной талант загублен!!!

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      Рейтинг: +19751

      NewLife 1 час назад

      Надо было хилять в Аль-Хиляль, а он пошел а Аль-Фуфло на восьмое место, где сейчас находится Аль-Вахда.

      2
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      Рейтинг: +16231

      Алексей З 1 час назад

      После сырости , пусть погреется.

      3
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      Рейтинг: +3122

      Болотоход 2 часа назад

      Вот она с помойки лазурной дорожка куда!!!

      2
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      Рейтинг: +2322

      Ловкий Бубен > Болотоход 1 час назад

      Ну не в твой же клупишко

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