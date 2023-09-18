Бакаев выбрал новый клуб

Да, пойти в питерскую помойку после Великого клуба, это просто нонсес, ведь опомоенные столько футболистов загубили, да вонючий недоклуб помойку клубом нельзя назвать
«Зенит» отдал полузащитника Зелимхана Бакаева в аренду в «Аль-Вахду». Клуб выступает в чемпионате ОАЭ.
О трансфере сообщило издание UAEKick – один из ключевых ресурсов по лиге ОАЭ. Россиянин проведет в Абу-Даби один сезон.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».