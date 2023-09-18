Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему решил играть за сборную Армении, а не России.

«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал.

Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину», – сказал Сперцян.

Сперцян – воспитанник «Краснодара».

В этом сезоне у него 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Сперцян стоит 12 миллионов евро.

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