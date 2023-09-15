Новичок «Балтики» объяснил, почему не заиграл в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о выступлении за «Манчестер Юнайтед». Он принадлежал английской команде с 2012 по 2015-й год.

«К сожалению, это был недолгий период. Хотелось бы, чтобы он продлился дольше. Я был молод, а в первой команде было не так много места. Хотел играть, поэтому ушел в аренду. Когда в команде столько больших игроков, очень сложно пробиться», – сказал Энрикес.