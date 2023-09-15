Инсайдер Карпов назвал причину срыва траснфера Велингтона в ЦСКА

Стало известно, почему переход защитника «Сан-Паулу» Велингтона в ЦСКА сорвался в последний день трансферного окна.

«13 сентября клубы наконец-то ударили по рукам и договорились о переходе латераля за 7,2 миллиона евро. На 14-е было запланировано медобследование.

Итоги присланных заключений: в прооперированном голеностопном суставе отмечается снижение мобильности и прочие биомеханические изменения.

Учитывая тип повреждения и полученные данные, решение о подписании с игроком долгосрочного контракта для медицинского штаба ЦСКА не представлялось возможным. По крайней мере без куда более углубленного обследования, чем то, что успели провести. Грубо говоря, брали кота в мешке.

Опасения усиливались еще и потому, что Сан-Паулу не хотел отпускать футболиста в Москву раньше времени.

Он должен был прилететь после матча сборной в Марокко, который не состоялся из-за страшного землетрясения, чтобы в Москве врачи смогли хорошенько его протестировать. Но в последний момент его не отпустили. Возможно, это и не было специально, но кто ж теперь скажет.

В общем, риски оказались большими и было принято тяжелое решение отказаться от сделки. Бразильские байки про проволочки с TMS оставим для жителей фавел и товарища Фабио Алейшо. В реальности, просто не хватило времени, чтобы парнишку осмотрели под лупой в течении пары дней, а не часов. И именно в России, тем более что из Бразилии еще и прислали не все.

В аренду с выкупом Сан-Паулу его уже не отпускал. Так что выхода не было. Могу представить, что сейчас чувствуют в клубе», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.