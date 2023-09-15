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    • Инсайдер Карпов назвал причину срыва траснфера Велингтона в ЦСКА

    Инсайдер Карпов назвал причину срыва траснфера Велингтона в ЦСКА

    Стало известно, почему переход защитника «Сан-Паулу» Велингтона в ЦСКА сорвался в последний день трансферного окна.

    «13 сентября клубы наконец-то ударили по рукам и договорились о переходе латераля за 7,2 миллиона евро. На 14-е было запланировано медобследование.

    Итоги присланных заключений: в прооперированном голеностопном суставе отмечается снижение мобильности и прочие биомеханические изменения.

    Учитывая тип повреждения и полученные данные, решение о подписании с игроком долгосрочного контракта для медицинского штаба ЦСКА не представлялось возможным. По крайней мере без куда более углубленного обследования, чем то, что успели провести. Грубо говоря, брали кота в мешке.

    Опасения усиливались еще и потому, что Сан-Паулу не хотел отпускать футболиста в Москву раньше времени.

    Он должен был прилететь после матча сборной в Марокко, который не состоялся из-за страшного землетрясения, чтобы в Москве врачи смогли хорошенько его протестировать. Но в последний момент его не отпустили. Возможно, это и не было специально, но кто ж теперь скажет.

    В общем, риски оказались большими и было принято тяжелое решение отказаться от сделки. Бразильские байки про проволочки с TMS оставим для жителей фавел и товарища Фабио Алейшо. В реальности, просто не хватило времени, чтобы парнишку осмотрели под лупой в течении пары дней, а не часов. И именно в России, тем более что из Бразилии еще и прислали не все.

    В аренду с выкупом Сан-Паулу его уже не отпускал. Так что выхода не было. Могу представить, что сейчас чувствуют в клубе», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Велингтон выступает на позиции левого защитника.
    • Он провел за «Сан-Паулу» 103 матча: 2 гола, 10 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6047

      Питерский князь 1 час назад

      Мы и так коней натянули в первой игре, что их теперь ждет в Питере, можно только поедставить.
      :)))

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