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    • Федотов отреагировал на сорвавшийся трансфер Велингтона в ЦСКА

    Федотов отреагировал на сорвавшийся трансфер Велингтона в ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв трансфера защитника Велингтона.

    «Мы общались с доктором – это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд.

    Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение», – сказал Федотов.

    • Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал контракт с бразильским защитником, но сделка сорвалась из-за проваленного медосмотра.
    • Сумма трансфера составила бы 8 миллионов долларов.
    • Велингтон остался в «Сан-Паулу».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      tryrtjrtj 26 минут назад

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