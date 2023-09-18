Федотов отреагировал на сорвавшийся трансфер Велингтона в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв трансфера защитника Велингтона.

«Мы общались с доктором – это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд.

Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение», – сказал Федотов.