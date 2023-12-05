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    • «Зенит» может подписать бразильского защитника, которым интересовался ЦСКА

    «Зенит» может подписать бразильского защитника, которым интересовался ЦСКА

    Левый защитник «Сан-Паулу» Велингтон может перейти в «Зенит». По данным JornalFla10 – Flamengo, вероятность трансфера 22-летнего игрока в петербургский клуб существует, несмотря на то что раньше футболистом интересовался ЦСКА. Сообщалось, что армейцы хотят подписать защитника летом следующего года.

    • Действующий контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца декабря 2024 года.
    • В этом году Велингтон провел за команду 31 матч во всех турнирах.

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    Источник: Страница JornalFla10 — Flamengo в соцсети X

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7253

      Давид59 1 час назад

      На смену Дугласу Сантосу? А ведь Дугласу всего 29 лет. Не очень понятно

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