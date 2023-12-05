«Зенит» может подписать бразильского защитника, которым интересовался ЦСКА

Левый защитник «Сан-Паулу» Велингтон может перейти в «Зенит». По данным JornalFla10 – Flamengo, вероятность трансфера 22-летнего игрока в петербургский клуб существует, несмотря на то что раньше футболистом интересовался ЦСКА. Сообщалось, что армейцы хотят подписать защитника летом следующего года.

Действующий контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца декабря 2024 года.

В этом году Велингтон провел за команду 31 матч во всех турнирах.