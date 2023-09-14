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    • Агент игрока сборной Бразилии сообщил об интересе трех клубов РПЛ к форварду

    Агент игрока сборной Бразилии сообщил об интересе трех клубов РПЛ к форварду

    Даниэль Нассиф, агент нападающего «Фламенго» Педро, подтвердил информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

    «Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга был ближе всех к возможному трансферу», – сказал Нассиф.

    • Педро забил 94 гола в 199 матчах за «Фламенго».
    • Он провел 2 матча на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +978

      FCSpartakM 1 час назад

      ну для бразильца легче перейти в другой бразильский клуб, нежели в 1 из 2х российских

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