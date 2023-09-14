Агент игрока сборной Бразилии сообщил об интересе трех клубов РПЛ к форварду

ну для бразильца легче перейти в другой бразильский клуб, нежели в 1 из 2х российских
Даниэль Нассиф, агент нападающего «Фламенго» Педро, подтвердил информацию об интересе «Спартака» к футболисту.
«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга был ближе всех к возможному трансферу», – сказал Нассиф.
- Педро забил 94 гола в 199 матчах за «Фламенго».
- Он провел 2 матча на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.