Агент игрока сборной Бразилии сообщил об интересе трех клубов РПЛ к форварду

Даниэль Нассиф, агент нападающего «Фламенго» Педро, подтвердил информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга был ближе всех к возможному трансферу», – сказал Нассиф.