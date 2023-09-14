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    • «Спартак» интересуется нападающим, сыгравшим за Бразилию на ЧМ-2022

    «Спартак» интересуется нападающим, сыгравшим за Бразилию на ЧМ-2022

    «Спартак» пытался подписать нападающего «Фламенго» Педро этим летом, сообщает «СЭ».

    Московский клуб следил за 26-летним бразильцем и хотел запросить возможные условия трансфера, но в последний момент отложил идею с покупкой игрока.

    «Спартак» может вернуться к кандидатуре форварда в зимнее трансферное окно.

    • Педро забил 94 гола в 199 матчах за «Фламенго».
    • Он провел 2 матча на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3006

      Болотоход 21 минуту назад

      Такую сумму только наш аль - бзянить может дать!

      Утняк газпромовский.

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