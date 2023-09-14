«Спартак» интересуется нападающим, сыгравшим за Бразилию на ЧМ-2022

«Спартак» пытался подписать нападающего «Фламенго» Педро этим летом, сообщает «СЭ».

Московский клуб следил за 26-летним бразильцем и хотел запросить возможные условия трансфера, но в последний момент отложил идею с покупкой игрока.

«Спартак» может вернуться к кандидатуре форварда в зимнее трансферное окно.