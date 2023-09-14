Такую сумму только наш аль - бзянить может дать!
Утняк газпромовский.
«Спартак» пытался подписать нападающего «Фламенго» Педро этим летом, сообщает «СЭ».
Московский клуб следил за 26-летним бразильцем и хотел запросить возможные условия трансфера, но в последний момент отложил идею с покупкой игрока.
«Спартак» может вернуться к кандидатуре форварда в зимнее трансферное окно.
- Педро забил 94 гола в 199 матчах за «Фламенго».
- Он провел 2 матча на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.