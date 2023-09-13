Рубиалес поцеловал бы мужчину-футболиста в губы, как Эрмосо: «Я уже делал это»

Луис Рубиалес не считает плохим поступком поцелуй футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.

Рубиалес подвергся критике, после которой вынужден был покинуть свой пост.

«То, что произошло, плохо для всех. Дженни приподняла меня, у нас был мимолетный поцелуй, пара десятых секунды, но то, что из этого устроили – просто безумие. Так что все, что мне остается – это защищать свое достоинство.

Это спонтанный, обоюдный поступок, на который согласились оба, который был вызван моментом эмоций и счастья. И я уверен, что это правда.

Все празднования медалей, с парнями и с девушками, взаимны, это нормально. За пару минут до этого меня подняли на руках. Была удивительная гармония, все счастливы.

Думаю, у людей испанского происхождения подобные контакты между мужчиной и женщиной вполне нормальны – это вопрос культуры.

Без сомнений, я бы поцеловал мужчину-футболиста, 100 процентов. Когда я был игроком, было много моментов, когда мы избегали вылета или добивались повышения в классе, и делали то, что называют поцелуем в губы», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.