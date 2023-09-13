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    • Рубиалес поцеловал бы мужчину-футболиста в губы, как Эрмосо: «Я уже делал это»

    Рубиалес поцеловал бы мужчину-футболиста в губы, как Эрмосо: «Я уже делал это»

    Луис Рубиалес не считает плохим поступком поцелуй футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

    • Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
    • Рубиалес подвергся критике, после которой вынужден был покинуть свой пост.

    «То, что произошло, плохо для всех. Дженни приподняла меня, у нас был мимолетный поцелуй, пара десятых секунды, но то, что из этого устроили – просто безумие. Так что все, что мне остается – это защищать свое достоинство.

    Это спонтанный, обоюдный поступок, на который согласились оба, который был вызван моментом эмоций и счастья. И я уверен, что это правда.

    Все празднования медалей, с парнями и с девушками, взаимны, это нормально. За пару минут до этого меня подняли на руках. Была удивительная гармония, все счастливы.

    Думаю, у людей испанского происхождения подобные контакты между мужчиной и женщиной вполне нормальны – это вопрос культуры.

    Без сомнений, я бы поцеловал мужчину-футболиста, 100 процентов. Когда я был игроком, было много моментов, когда мы избегали вылета или добивались повышения в классе, и делали то, что называют поцелуем в губы», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.

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    Источник: The Athletic

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