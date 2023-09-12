«Я стал больше нервничать»: Карпин рассказал, как борется со стрессом

"Как справляюсь? Курю, например», – сказал Карпин."
Ой, явно не то куришь...
Не то...
))))))))))))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как справляется со стрессом.
«Как я переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Ещe бы я не нервничал.
Как справляюсь? Курю, например», – сказал Карпин.
- Сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.
- Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
- Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.