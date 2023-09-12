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    • «Я стал больше нервничать»: Карпин рассказал, как борется со стрессом

    «Я стал больше нервничать»: Карпин рассказал, как борется со стрессом

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как справляется со стрессом.

    «Как я переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Ещe бы я не нервничал.

    Как справляюсь? Курю, например», – сказал Карпин.

    • Сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.
    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22177

      derrik2000 49 минут назад

      "Как справляюсь? Курю, например», – сказал Карпин."

      Ой, явно не то куришь...
      Не то...
      ))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21751

      Cleaner 1 час назад

      Валера, пора в отставку... Давно пора. А сборную закрыть до лучших времен.

      2
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      ...
      Рейтинг: +46

      2easy > Cleaner 52 минуты назад

      Конечно в отставку. Надо додуматься выпустить непонятных хлусевичей, литвиновых, зиньковских...

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