«Я стал больше нервничать»: Карпин рассказал, как борется со стрессом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как справляется со стрессом.

«Как я переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Ещe бы я не нервничал.

Как справляюсь? Курю, например», – сказал Карпин.