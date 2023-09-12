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    У сборной России 0 побед в 3 сентябрьских матчах

    Сборная России завершила сентябрьский сбор товарищеским матчем с Катаром на выезде.

    Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив – ничья (1:1) и поражение (1:2) с олимпийской сборной Египта и ничья (1:1) с Катаром.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22185

      derrik2000 6 минут назад

      Побед-то, может, "0", НО зато КАКИЕ КОММЕНТАТОРЫ на телевидении!
      С таким надрывом в микрофон вещали, как-будто матчи чемпионата мира с участием сБРоДНой России , начиная с четвертьфинала и заканчивая финалом, комментировали.
      )))))))))))))))))))))))))

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