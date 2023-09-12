У сборной России 0 побед в 3 сентябрьских матчах

Сборная России завершила сентябрьский сбор товарищеским матчем с Катаром на выезде.

Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив – ничья (1:1) и поражение (1:2) с олимпийской сборной Египта и ничья (1:1) с Катаром.