У сборной России 0 побед в 3 сентябрьских матчах

Побед-то, может, "0", НО зато КАКИЕ КОММЕНТАТОРЫ на телевидении!
С таким надрывом в микрофон вещали, как-будто матчи чемпионата мира с участием сБРоДНой России , начиная с четвертьфинала и заканчивая финалом, комментировали.
)))))))))))))))))))))))))
Сборная России завершила сентябрьский сбор товарищеским матчем с Катаром на выезде.
Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив – ничья (1:1) и поражение (1:2) с олимпийской сборной Египта и ничья (1:1) с Катаром.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- Сборная играет только товарищеские матчи.