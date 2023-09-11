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    • Глава Примеры считает, что поцелуй Рубиалеса хуже теракта 11 сентября

    Глава Примеры считает, что поцелуй Рубиалеса хуже теракта 11 сентября

    Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал отставку Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF.

    «Я собираюсь дождаться его заявлений. Репутационный ущерб, нанесенный испанскому футболу, огромен. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября.

    Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Примера. Я не разделяю ценностей, с которыми он руководил RFEF.

    Я хочу дождаться заявлений. Вчера, когда он уволился, я уже надел пижаму и шел спать. Репутационный ущерб должен быть нивелирован», – сказал Тебас.

    • В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Его действия проверяют на признаки сексуального насилия и принуждения.
    • Функционеру грозит тюремный срок от 1 до 4 лет.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3165

      фанат джигурды 1 час назад

      Этот чел своим сравнением один переплюнул всех местных неадекватов.

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      Рейтинг: +3949

      acor94 1 час назад

      Теперь семьям погибших в терракте надо составить коллективную кляузу, и чтоб его сняли, осудили и посадили, чтоб не сравнивал жопу с пальцем.

      1
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