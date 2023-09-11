Глава Примеры считает, что поцелуй Рубиалеса хуже теракта 11 сентября

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал отставку Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF.
«Я собираюсь дождаться его заявлений. Репутационный ущерб, нанесенный испанскому футболу, огромен. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября.
Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Примера. Я не разделяю ценностей, с которыми он руководил RFEF.
Я хочу дождаться заявлений. Вчера, когда он уволился, я уже надел пижаму и шел спать. Репутационный ущерб должен быть нивелирован», – сказал Тебас.
- В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Его действия проверяют на признаки сексуального насилия и принуждения.
- Функционеру грозит тюремный срок от 1 до 4 лет.
Источник: Mundo Deportivo