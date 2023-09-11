Глава Примеры считает, что поцелуй Рубиалеса хуже теракта 11 сентября

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал отставку Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF.

«Я собираюсь дождаться его заявлений. Репутационный ущерб, нанесенный испанскому футболу, огромен. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября.

Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Примера. Я не разделяю ценностей, с которыми он руководил RFEF.

Я хочу дождаться заявлений. Вчера, когда он уволился, я уже надел пижаму и шел спать. Репутационный ущерб должен быть нивелирован», – сказал Тебас.