Агент Изидора считает «Зенит» самым большим клубом России

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Зенита» Вильсона Изидора, прокомментировал аренду игрока из «Локомотива».

«Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал.

7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Все просто.

Его план – добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», – сказал Ичбиа.