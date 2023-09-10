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    Агент Изидора считает «Зенит» самым большим клубом России

    Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Зенита» Вильсона Изидора, прокомментировал аренду игрока из «Локомотива».

    «Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал.

    7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Все просто.

    Его план – добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», – сказал Ичбиа.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6853

      Давид59 4 минуты назад

      Смешно совать микрофон в нос агенту. Слово "агент" имеет общий корень со словом "агентские"

      0
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      Рейтинг: +513

      Alemann 4 минуты назад

      Он и есть лучший клуб России.

      0
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      Рейтинг: +17943

      Garrincha58 2 часа назад

      у них так кто больше даст контракт тот и самый большой клуб

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