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    Изидор обратился к болельщикам «Локомотива»

    Нападающий Вильсон Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива» после трансфера в «Зенит».

    «Уважаемые болельщики «Локомотива Москва».

    Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всe ради этой зелeной майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам. Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия.

    Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», – написал француз в соцсети.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 58 минут назад

      Изидор обратился к болельщикам Локомотива:"Говно, пошлю на х.й".
      :)))

      0
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      Рейтинг: +168

      Купа Купыч > Питерский князь 43 минуты назад

      Князь такую хрень не напишет. Такое может написать только гопота. Живи в миру ты же лез через одну дыру.

      0
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь > Купа Купыч 38 минут назад

      Ты главное не останавливайся на достигнутом. Из тебя хороший писатель получится.

      0
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      Рейтинг: +16168

      Алексей З 1 час назад

      Нормальный порядочный парень , все вопросы надо адресовать Галактионову.
      Тот сделал ставку на 35-летнего Дзюбу, это перспективно.

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      Рейтинг: +6919

      Антибиотик > Алексей З 45 минут назад

      Не нужно лезть туда, о чем не знаешь. Изидору предоставили вагон времени для самореализации и он себя не проявил так, как от него ждали. Поэтому очередной предатель убежал за деньгами, прикрываясь нехваткой времени на поле. Посмотрим, как он 90 минут за матч в голубой майке будет бегать.

      0
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      Рейтинг: +40367

      Project Бабангида 1 час назад

      помню Маугли примерно такое же заявление сделал, когда из зелёных джунглей в каменные уходил )

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      Рейтинг: +8870

      Беспонтий 2 часа назад

      прошу отнестись с пониманием
      локомотив великая команда
      всё идёт по плану

      4
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