Изидор обратился к болельщикам «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива» после трансфера в «Зенит».

«Уважаемые болельщики «Локомотива Москва».

Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всe ради этой зелeной майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам. Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия.

Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», – написал француз в соцсети.