Изидор обратился к болельщикам Локомотива:"Говно, пошлю на х.й".
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Нападающий Вильсон Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива» после трансфера в «Зенит».
«Уважаемые болельщики «Локомотива Москва».
Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всe ради этой зелeной майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам. Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия.
Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», – написал француз в соцсети.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.
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