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    • Два клуба РПЛ ведут борьбу за лучшего бомбардира «Пари НН» в прошлом сезоне

    Два клуба РПЛ ведут борьбу за лучшего бомбардира «Пари НН» в прошлом сезоне

    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может сменить команду до закрытия трансферного окна.

    Его хочет подписать «Локомотив», но предложение об аренде игрока за 10 миллионов рублей без обязательной опции выкупа не устраивает нижегородцев.

    Также 23-летний форвард интересен «Сочи». Клубу сообщили, что его стоимость – 90 миллионов рублей. Переговоры продолжаются.

    • Сулейманов – воспитанник «Локомотива».
    • В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим бомбардиром «Пари НН» с 10 голами.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1 миллион евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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