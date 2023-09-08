Кокорин объяснил, почему вернулся в «Арис»

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал переход из «Фиорентины» в «Арис».

«С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича Шпилевского с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями.

Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определeнности не было. Можно сказать, всe решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

«Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Идeт постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками.

Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами», – сказал Кокорин.