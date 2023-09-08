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    Кокорин объяснил, почему вернулся в «Арис»

    Нападающий Александр Кокорин прокомментировал переход из «Фиорентины» в «Арис».

    «С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича Шпилевского с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями.

    Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определeнности не было. Можно сказать, всe решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

    «Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Идeт постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками.

    Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами», – сказал Кокорин.

    • «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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