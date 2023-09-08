Евсеев может получить работу сразу после увольнения из «Факела»

Не благодарное это дело , тренировать такие клубы как Балтика, Факел, Пари НН, Оренбург. А уж в Кубань идти ... Гиблое дело. Сейчас тренеры не ставят технику и тактику, сейчас тренера делают ставку на физику. Вот и видим мы, что игроки по полю носятся как заведённые, а с мячом работать не умеют.
Экс-тренер «Факела» Вадим Евсеев может возглавить «Кубань».
Евсеев – главный кандидат на пост тренера «Кубани» в случае отставки Александра Григоряна. У него хорошие отношения с генеральным директором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.
- Тренер проработал в Воронеже 4 месяца.
- Он спас команду от вылета из РПЛ.
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