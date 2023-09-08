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    • Евсеев может получить работу сразу после увольнения из «Факела»

    Евсеев может получить работу сразу после увольнения из «Факела»

    Экс-тренер «Факела» Вадим Евсеев может возглавить «Кубань».

    Евсеев – главный кандидат на пост тренера «Кубани» в случае отставки Александра Григоряна. У него хорошие отношения с генеральным директором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.

    • Тренер проработал в Воронеже 4 месяца.
    • Он спас команду от вылета из РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2532

      Январь 59 4 часа назад

      Не благодарное это дело , тренировать такие клубы как Балтика, Факел, Пари НН, Оренбург. А уж в Кубань идти ... Гиблое дело. Сейчас тренеры не ставят технику и тактику, сейчас тренера делают ставку на физику. Вот и видим мы, что игроки по полю носятся как заведённые, а с мячом работать не умеют.

      0
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      Рейтинг: +1804

      Alex Y 6 часов назад

      Лучше бы у нас остался((

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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа > Alex Y 5 часов назад

      Стандартный ответ Евсеева: "А..... Вам!"

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