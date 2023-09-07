В «Спартаке» отреагировали на новость о вероятной дисквалификации Игнатова

Бомбардир. Копируйте источники, а не заявления.((((((((
В 2020 году Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет РФС отклонил жалобу спортсмена.
"Дисквалификация — самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста", — сказала Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», которая представляет интересы футболиста московского «Спартака» Игнатова.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможных санкций против Михаила Игнатова.
- Полузащитника могут отстранить на полгода.
- Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.
- Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).
«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста.
Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа.
Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано», – сказал Зеленов.
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