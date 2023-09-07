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    • В «Спартаке» отреагировали на новость о вероятной дисквалификации Игнатова

    В «Спартаке» отреагировали на новость о вероятной дисквалификации Игнатова

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможных санкций против Михаила Игнатова.

    • Полузащитника могут отстранить на полгода.
    • Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.
    • Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

    «В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста.

    Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа.

    Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано», – сказал Зеленов.

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    Источник: Sports.ru

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    07.09.2023 21:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1864

      gor77 7 часов назад

      Бомбардир. Копируйте источники, а не заявления.((((((((
      В 2020 году Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет РФС отклонил жалобу спортсмена.
      "Дисквалификация — самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста", — сказала Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», которая представляет интересы футболиста московского «Спартака» Игнатова.

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      Рейтинг: +1539

      rac531 > gor77 4 часа назад

      Небольшое дополнение)
      Мытищинский суд рассматривая дело, вынес решение об удовлетворении требований Игнатова в полном объеме, озвучивая все нормы.
      Но такое решение не устроило ДЮКОВА.
      И он, использую соответствующие структуры РФС продолжает порученное им Миллером задание об уничтожении «Спартака».

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      Рейтинг: +1864

      gor77 > rac531 4 часа назад

      Хорошо, что у вас есть прямая связь с Дюковым.))))))))

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      Рейтинг: +1539

      rac531 > gor77 1 час назад

      ДЮКОВ:
      «Спартак» БУДЕТ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ЗАХОЧЕТ «Зенит»
      СС 5.05.2019

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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа 9 часов назад

      Агент Маньяков... только кино снимать

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      Рейтинг: +21697

      Cleaner 17 часов назад

      Спартак: - Блаблабла считаем, требование агента необоснованно...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 17 часов назад

      Сколько же от срамтака проблем!?
      Снять с чемпионата и всё!
      :)))
      Нет срамтака, нет проблем. И Зарембе намордник надеть не помешает.

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      Рейтинг: +21697

      Cleaner > Питерский князь 17 часов назад

      Над кем РЖАТЬ будем, когда Спартака с чемпионата снимут? Пусть его в Пердив отправят. И Спартак будет цел, и мы все повеселимся...)))

      3
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      Рейтинг: +4697

      ziborock > Питерский князь 16 часов назад

      А может Зенит в Бразилию отправим, все-равно почти вся команда из дебрей Амазонки!

      2
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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа > ziborock 9 часов назад

      Просто в деРБи Амазонки, откуда вышли

      1
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      Рейтинг: +1269

      ВасяК 17 часов назад

      Вот такие агенты,и портят наших футболистов!!!

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      Рейтинг: +21697

      Cleaner > ВасяК 17 часов назад

      В Спартак ваши футболисты уже порченными приходят...)))

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