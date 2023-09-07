В «Спартаке» отреагировали на новость о вероятной дисквалификации Игнатова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможных санкций против Михаила Игнатова.

Полузащитника могут отстранить на полгода.

Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.

Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста.

Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа.

Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано», – сказал Зеленов.

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