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    Заявка России на первый матч с Египтом

    Часть состава сборной России отправилась в Египет на первый матч с молодежной сборной страны. В Суэц полетели следующие игроки.

    Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

    Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

    Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

    Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

    • Игра в Суэце начнется в 19:00 мск 7 сентября.
    • После матча указанные футболисты вернутся в Россию.
    • 11 сентября состоится повторный матч египтян и россиян на том же стадионе.

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

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    Источник: РФС

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    06.09.2023 23:07
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +102457

      zigbert 4 часа назад

      С таким составом сложно рассчитывать на победу. Но с другой стороны для того и служат товарищеские матчи чтобы проверить ближайший резерв.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +884

      Cromathaar 10 часов назад

      По сути молодежка против молодежки, все логично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16149

      Алексей З 12 часов назад

      Ну если Мелёхин и Денисов в составе, можно смотреть с оптимизмом в будущее.
      Кто бы ответил , за какие заслуги данных игроков в сборную вызывают ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1701

      zarsm > Алексей З 11 часов назад

      Мне больше интересно попадание Вахании. 500 минут за Ростов в кубке и рпл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16149

      Алексей З > zarsm 10 часов назад

      Защита Ростова плюс наш Денисов в этом сезоне это нонсенс, дно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2453

      evgevg13 13 часов назад

      Почем бы и нет? Надо пробовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14917

      Skull_Boy 13 часов назад

      Вот как раз и у нас олимпийская сборная до 23

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      BoevStas1 13 часов назад

      Будет ничья)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6117

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      Возраст этих ребят молодёжный?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      Alex Flash 18 часов назад

      Дубль просматривать будут. Основа видимо будет играть в другом матче

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      The only one > Alex Flash 14 часов назад

      похоже на то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -74

      diamondfan 20 часов назад

      Агкацев, Тороп *******! Единственный хороший - это Головин! Остальное Дерьмо и ШЛАК вместе с Карпиным!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2234

      alll-333 > diamondfan 13 часов назад

      Ты такой "великий" эксперт. Какого же до сих пор не в тренерах? Разорвал бы уже весь мир...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -74

      diamondfan 20 часов назад

      Карпин придурок конченный, какой то Шлак созвал!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      The only one > diamondfan 14 часов назад

      Посмотри сначала в зеркало, прежде чем так говорить. Твои слова отражению больше подойдут.

      4
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