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Заявка России на первый матч с Египтом

6 сентября 2023, 23:07
11

Часть состава сборной России отправилась в Египет на первый матч с молодежной сборной страны. В Суэц полетели следующие игроки.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

  • Игра в Суэце начнется в 19:00 мск 7 сентября.
  • После матча указанные футболисты вернутся в Россию.
  • 11 сентября состоится повторный матч египтян и россиян на том же стадионе.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Египет (мол)
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1694031060
состав уровня пердива
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diamondfan
1694032362
Карпин придурок конченный, какой то Шлак созвал!
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diamondfan
1694032623
Агкацев, Тороп *******! Единственный хороший - это Головин! Остальное Дерьмо и ШЛАК вместе с Карпиным!
Ответить
Alex Flash
1694040299
Дубль просматривать будут. Основа видимо будет играть в другом матче
Ответить
Дядя Серёжа
1694055509
Возраст этих ребят молодёжный?
Ответить
BoevStas1
1694056134
Будет ничья)
Ответить
Skull_Boy
1694056632
Вот как раз и у нас олимпийская сборная до 23
Ответить
evgevg13
1694058009
Почем бы и нет? Надо пробовать.
Ответить
Cromathaar
1694067293
По сути молодежка против молодежки, все логично.
Ответить
zigbert
1694087716
С таким составом сложно рассчитывать на победу. Но с другой стороны для того и служат товарищеские матчи чтобы проверить ближайший резерв.
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