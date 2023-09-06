Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Ференцварош» назначил преемника Черчесова – это победитель Лиги чемпионов

    «Ференцварош» назначил преемника Черчесова – это победитель Лиги чемпионов

    «Ференцварош» назначил нового главного тренера. Им стал серб Деян Станкович.

    После июльского увольнения россиянина Станислава Черчесова венгров в качестве и.о. возглавлял Мате Чаба.

    • В прошлом сезоне Станкович возглавлял «Сампдорию», которая вылетела в Серию В.
    • Серб в качестве тренера трижды приводил к чемпионству «Црвену Звезду».
    • В качестве игрока Станкович брал Лигу чемпионов с «Интером».

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Черчесов заявил, что уже готов возглавить новый клуб или сборную 3
    Черчесов назвал причину, по которой отказал клубу из Саудовской Аравии 2
    Зарема предложила повесить фото Черчесова в раздевалке «Спартака» 4
    Источник: официальный сайт «Ференцвароша»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2023 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102457

      zigbert 4 часа назад

      Время покажет насколько он удачливей Черчесова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1326

      k611 13 часов назад

      Ну и писали бы что победитель ЛЧ как игрок, а то по заголовку получается как тренер.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 