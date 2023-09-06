«Ференцварош» назначил преемника Черчесова – это победитель Лиги чемпионов

«Ференцварош» назначил нового главного тренера. Им стал серб Деян Станкович.
После июльского увольнения россиянина Станислава Черчесова венгров в качестве и.о. возглавлял Мате Чаба.
- В прошлом сезоне Станкович возглавлял «Сампдорию», которая вылетела в Серию В.
- Серб в качестве тренера трижды приводил к чемпионству «Црвену Звезду».
- В качестве игрока Станкович брал Лигу чемпионов с «Интером».
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Источник: официальный сайт «Ференцвароша»