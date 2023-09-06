«МЮ» сделал заявление по ситуации Антони: его обвиняют в домашнем насилии

«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление по ситуации вокруг вингера Антони.

23-летний бразилец подозревается в домашнем насилии и угрозах своей девушке.

Антони убрали из состава сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы».

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев.

Клуб серьезно относится к этому вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия», – говорится в заявлении «МЮ».