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    • «МЮ» сделал заявление по ситуации Антони: его обвиняют в домашнем насилии

    «МЮ» сделал заявление по ситуации Антони: его обвиняют в домашнем насилии

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление по ситуации вокруг вингера Антони.

    • 23-летний бразилец подозревается в домашнем насилии и угрозах своей девушке.
    • Антони убрали из состава сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы».

    «Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев.

    Клуб серьезно относится к этому вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия», – говорится в заявлении «МЮ».

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 2 часа назад

      Вон в срамтаке нарколох и ни каких комментариев по этому поводу нет!
      :)))

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      Рейтинг: +1422

      mama1991 5 часов назад

      у этих @банатов все стабильно

      0
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