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    Радимов назвал тандем «привозных» ребят из «Спартака»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игру двух футболистов «Спартака».

    «Кто разочаровал? Связка Денисов – Умяров. Тандем привозных ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти.

    Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисов сказал, что лучше бы он выбил в аут. Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня.

    В «Спартаке» игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в «Спартаке» делать нечего!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

    • У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
    • Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    04.09.2023 22:47
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 08:34

      это так но и Мартинс невысокого уровня.Может Литвинов чуть лучше будет смотреться.

      0
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 5 сентября, 08:06

      Оба они не уровень Спартака. Привозы это пол беды, как не забавно это звучит. А Радимов и впрямь, проблемами Спартака стал интересоваться? На его месте, такие игроки как эти двое - бальзам на сердце немытых.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11820

      alp > SLADE2019 5 сентября, 10:56

      спартак представляет из себя настолько унылое зрелище, что даже недоброжелатели его жалеют

      1
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > alp 5 сентября, 11:27

      Ничего, ничего, смейтесь, паяцы.

      0
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      Рейтинг: +11820

      alp > SLADE2019 5 сентября, 14:03

      парадокс в том, что нам не смешно

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 05:31

      Игроки слабого уровня - это понятно , но не корректно из стана Зенита рассуждать о проблемах Спартака. У вас что в команде всё хорошо ?
      Алип не из той же породы.
      Клаудиньо - Моська , которая лает на всех без конца и только страх арбитров перед газпромовским РФС мешает им поставить этот одуванчик на место. Более распоясовшегося игрока в РПЛ нет.

      2
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      Рейтинг: +221

      То ли ещё будет 5 сентября, 00:48

      Трудно не согласиться с Радимовым.

      1
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