Радимов назвал тандем «привозных» ребят из «Спартака»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игру двух футболистов «Спартака».

«Кто разочаровал? Связка Денисов – Умяров. Тандем привозных ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти.

Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисов сказал, что лучше бы он выбил в аут. Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня.

В «Спартаке» игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в «Спартаке» делать нечего!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.