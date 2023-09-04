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Тренер «Гавра» оценил игру Кузяева

4 сентября 2023, 20:46

Главный тренер «Гавра» Лука Эльснер похвалил летнего новичка команды Далера Кузяева.

«Вероятно, он лучший из тех, кого я тренировал, по нескольким качествам. Он блестяще может предвидеть, где возникнет свободное пространство, переместиться туда, принять там мяч и продемонстрировать технические навыки.

Мы видели его первый гол – он очень хорошо действовал до самого последнего момента. Решение казалось очевидным, но это совсем не так. Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы.

Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником.

Он всегда отдает мяч перед контактом, перемещается и вновь открывается. Мне очень нравятся игроки такого типа», – сказал Эльснер.

  • У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
  • Издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
  • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер Эльснер Лука
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