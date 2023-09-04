Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Тренер «Гавра» оценил игру Кузяева

    Главный тренер «Гавра» Лука Эльснер похвалил летнего новичка команды Далера Кузяева.

    «Вероятно, он лучший из тех, кого я тренировал, по нескольким качествам. Он блестяще может предвидеть, где возникнет свободное пространство, переместиться туда, принять там мяч и продемонстрировать технические навыки.

    Мы видели его первый гол – он очень хорошо действовал до самого последнего момента. Решение казалось очевидным, но это совсем не так. Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы.

    Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником.

    Он всегда отдает мяч перед контактом, перемещается и вновь открывается. Мне очень нравятся игроки такого типа», – сказал Эльснер.

    • У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
    • Издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

    Новости по теме
    Карпин оценил игру Кузяева в составе «Гавра»
    Губерниев не исключил, что Кузяев перешел в «Гавр» ради французского гражданства 22
    Отец Кузяева негативно отреагировал на заголовок L’Équipe «Кузяев, царь родился» 2
    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2023 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 