Тренер «Гавра» оценил игру Кузяева

Главный тренер «Гавра» Лука Эльснер похвалил летнего новичка команды Далера Кузяева.

«Вероятно, он лучший из тех, кого я тренировал, по нескольким качествам. Он блестяще может предвидеть, где возникнет свободное пространство, переместиться туда, принять там мяч и продемонстрировать технические навыки.

Мы видели его первый гол – он очень хорошо действовал до самого последнего момента. Решение казалось очевидным, но это совсем не так. Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы.

Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником.

Он всегда отдает мяч перед контактом, перемещается и вновь открывается. Мне очень нравятся игроки такого типа», – сказал Эльснер.