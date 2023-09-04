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    • Семак ответил Заболотному, назвавшему игроков «Зенита» «колхозом»

    Семак ответил Заболотному, назвавшему игроков «Зенита» «колхозом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова форварда ЦСКА Антона Заболотного.

    • Нападающий назвал зенитовцев «колхозом».
    • Так он прокомментировал массовую потасовку в концовке матча.
    • Игра завершилась ничьей 1:1.

    «Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды», – заявил Семак.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2023 13:30
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Slava-Plutov-google 4 сентября, 18:34

      По подлой рожи это обезьяны хочется дать по русски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA 4 сентября, 18:03

      Если Зенит и касается Колхоза то скорее Зенит и есть представитель Колхоза , в котором есть такие виды животных как Кони и хряки .

      1
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      ...
      Рейтинг: +16

      МАН. Ю > JIEGEHDA 5 сентября, 07:40

      ****, на гиляку....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 17:41

      Не красиво симаку на правду обижаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 4 сентября, 17:14

      Что было на самом деле: когда Зенит сравнил счёт, ЦСКА почувствовал, что запахло жареным, и сразу попытались сбить темп с помощью потасовки. Почерк Федотова угадывается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 16:54

      Всё что за болотом - колхоз

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен > subbotaspartak 4 сентября, 18:02

      С какой стороны ? со стороны Тарасовки ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak > Ловкий Бубен 5 сентября, 16:12

      А точнее, со стороны пи_тарасовки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 4 сентября, 15:09

      Колхоз (акроним от коллективное хозяйство)- люди объединенные общей идеей для успешного выполнения работы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > sochi-2013 4 сентября, 17:23

      Московские ублюдки всегда презирали тех, кто их кормит. Отсюда и негативное отношение к слову "колхоз".

      1
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      ...
      Рейтинг: +11

      Slava-Plutov-google > Spirit_78 4 сентября, 18:36

      Питерские всегда были с большим комплексом неполноценности к москвичам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > Slava-Plutov-google 4 сентября, 22:40

      Ааа, то есть уважать рабочих и крестьян - это теперь по-московски означает "комплекс неполноценности". Тогда это только подтверждает правдивость моего предыдущего комментария.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 13:53

      Не стоило отвечать на слова дауна. Гыгыгы

      8
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      ...
      Рейтинг: +15

      Sergey-Martinov-yandex > ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 15:50

      Так он за два сезона в зените таким стал. А сейчас, выздоравливает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 4 сентября, 13:48

      Ну какой колхоз , Заболотный не прав.
      В основе Зенита вышло всего два (!!!) игрока с русскими фамилиями , это не колхоз , это скорей плантация .

      8
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      ...
      Рейтинг: +760

      somn > Алексей З 4 сентября, 14:57

      А Спартак, это кто? Чёрный свинарник?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > somn 4 сентября, 15:41

      У Спартака в основе иногда играют такие мировые звёзды как : Пруцев не потеряю мяч отдам назад , Литвинов говоря я Надежда но она меня бросила, Игнатов попробую забить пару мячей за сезон , Соболев лучший дельфин РФ который на минуточку в жёлтой книге Гинеса , а так же Свинов ну от какого слова вы понимаете, Денисов проходи забивай мои двери всегда открыты , а Джикия Я грузин и я один . Режиссер Абасраль и Не Поняль .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > somn 4 сентября, 17:14

      В каждой жопе затычка , а вчера что Спартак играл или в статье упомянут ?
      Ущербные , ну откуда такой панический страх перед КБ, вас что всех хором отимели ?
      Ну при чём здесь Спартак ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > JIEGEHDA 4 сентября, 17:16

      Зарэмбу забыл, главную идейную вдохновительницу кб-секты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен > Алексей З 4 сентября, 18:00

      не играл и не упомянут, но сегодня то играл Зенит а ты уже здесь, обсираешь ветку, по твоей логике панический страх у тебя , тренируйтесь , тренируйтесь, дерзайте

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Spirit_78 4 сентября, 18:01

      И ЗаремА вечная проблемА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З > Ловкий Бубен 4 сентября, 18:49

      Я же не тебе писал или ты тут под несколькими никами выступаешь ?
      Походу ты одна из затычек в жопе, ничем не могу помочь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен > Алексей З 4 сентября, 18:53

      хммм , не помню, ты если и писал то под другим ником , я не особо читаю комменты с ромбиком, вы как секта , общаетесь какими-то заклинаниями...

      1
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