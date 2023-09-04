Семак ответил Заболотному, назвавшему игроков «Зенита» «колхозом»

По подлой рожи это обезьяны хочется дать по русски
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова форварда ЦСКА Антона Заболотного.
- Нападающий назвал зенитовцев «колхозом».
- Так он прокомментировал массовую потасовку в концовке матча.
- Игра завершилась ничьей 1:1.
«Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды», – заявил Семак.