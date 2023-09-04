Семак ответил Заболотному, назвавшему игроков «Зенита» «колхозом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова форварда ЦСКА Антона Заболотного.

Нападающий назвал зенитовцев «колхозом».

Так он прокомментировал массовую потасовку в концовке матча.

Игра завершилась ничьей 1:1.

«Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды», – заявил Семак.