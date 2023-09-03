«Колхоз какой-то»: Заболотный – об игроках «Зенита»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал массовую потасовку с «Зенитом» в концовке матча.

«Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе.

Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычат. Это какой‑то колхоз, не знаю», – сказал Заболотный.