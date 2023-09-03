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    «Колхоз какой-то»: Заболотный – об игроках «Зенита»

    Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал массовую потасовку с «Зенитом» в концовке матча.

    «Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе.

    Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычат. Это какой‑то колхоз, не знаю», – сказал Заболотный.

    • ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью – 1:1.
    • Заболотный выступал за петербургскую команду с 2018 по 2019 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2023 20:04
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5372

      neveldomha 3 сентября, 22:31

      Вроде на вид конь, а поближе хрюля хрюлей.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2014

      Artemka444 3 сентября, 22:17

      Колхоз это ты сам!!!
      Игрок зенита ногой даже до головы твоей не достал, а ты корчился так как будто он наступил на неё!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 21:44

      Заболотный похоже брал уроки нырков и симуляций у Дельфина. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 20:47

      «Колхоз какой-то», сказал деревенщина Заболотный, изгнанный из Зенита да колхозность.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 сентября, 20:34

      Не знаешь - не говори . Ябеда .

      0
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 20:32

      это говорит симулят который лежал умирал и морду свою царапал , типо его по морде стукнули?

      12
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      Рейтинг: +4132

      anatolich72 3 сентября, 20:27

      Если бы втащил кому нибудь как Шамар был бы мужиком, а так пустобрех-верзила.

      7
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      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 3 сентября, 20:22

      Это не колхоз, а фазенда.

      1
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      Рейтинг: +426

      Napaleon Banapart 3 сентября, 20:21

      Из кОлхОзной мОлОдежи панковал один лишь Яаа... Жиган Антоха...

      1
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      Рейтинг: +195

      The only one 3 сентября, 20:18

      Настоящий профессионал не будет давать такой комментарий.

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      Рейтинг: +426

      Napaleon Banapart > The only one 3 сентября, 20:26

      Ты считаешь что нужно заменить слово колхоз? Или ты считаешь что не стоит давать комментарий по этому событию?

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      Рейтинг: +195

      The only one > Napaleon Banapart 3 сентября, 20:27

      а ты как считаешь?

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      Рейтинг: +426

      Napaleon Banapart > The only one 3 сентября, 20:33

      Я считаю профессионалом он должен быть на поле. А говорить он должен то что думает и что считает правильным.

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      Рейтинг: +195

      The only one > Napaleon Banapart 3 сентября, 20:42

      вот ты и ответил на свой вопрос."Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него"(т.е. обложил с ног до головы)- это профессионализм?

      2
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