«Колхоз какой-то»: Заболотный – об игроках «Зенита»

Вроде на вид конь, а поближе хрюля хрюлей.
Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал массовую потасовку с «Зенитом» в концовке матча.
«Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе.
Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычат. Это какой‑то колхоз, не знаю», – сказал Заболотный.
- ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью – 1:1.
- Заболотный выступал за петербургскую команду с 2018 по 2019 год.