Предполагаемые стартовые составы на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла» на матч 4-го тура АПЛ. Игра пройдет в Ливерпуле, и начнется в 16:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Конате, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Джонс, Салах, Нуньес, Диас.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Астон Вилла»: Мартинес, Диего Карлос, Конса, Динь, Торрес, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Камара, Уоткинс, Диаби.

Главный тренер: Унаи Эмери

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».