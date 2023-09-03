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    • Стали известны стартовые составы на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: 4-й тур АПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: 4-й тур АПЛ

    Предполагаемые стартовые составы на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла» на матч 4-го тура АПЛ. Игра пройдет в Ливерпуле, и начнется в 16:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Конате, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Джонс, Салах, Нуньес, Диас.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Астон Вилла»: Мартинес, Диего Карлос, Конса, Динь, Торрес, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Камара, Уоткинс, Диаби.

    Главный тренер: Унаи Эмери

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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    03.09.2023 12:53
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