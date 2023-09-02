Черчесов и Романцев станут тренерами «Спартака» в матче против сборной мира

Определился тренерский штаб «Спартака» на матч легенд против сборной мира. Он будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя.

«Станислав Черчесов подтвердил свое участие, он будет руководить командой легенд «Спартака» вместе с Олегом Романцевым. Сборную мира возглавил Массимо Каррера.

Также в составе сборной мира могут оказаться бывшие иностранные футболисты, среди них Луис Робсон, Веллитон, Ари, Неманья Видич, Мартин Йиранек, которых пригласил РФС», – сказал Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий РФС.