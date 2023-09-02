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    • Черчесов и Романцев станут тренерами «Спартака» в матче против сборной мира

    Черчесов и Романцев станут тренерами «Спартака» в матче против сборной мира

    Определился тренерский штаб «Спартака» на матч легенд против сборной мира. Он будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя.

    «Станислав Черчесов подтвердил свое участие, он будет руководить командой легенд «Спартака» вместе с Олегом Романцевым. Сборную мира возглавил Массимо Каррера.

    Также в составе сборной мира могут оказаться бывшие иностранные футболисты, среди них Луис Робсон, Веллитон, Ари, Неманья Видич, Мартин Йиранек, которых пригласил РФС», – сказал Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий РФС.

    • Игра состоится 9 сентября на «Открытие Арене».
    • Романцев и Черчесов тренировали «Спартак», приводили его к медалям чемпионата России.
    • Черчесов в июле был уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: ТАСС

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    02.09.2023 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +481

      Земля плоская 3 сентября, 00:19

      Сборная позора!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 2 сентября, 20:32

      Также в составе сборной мира могут оказаться бывшие иностранные футболисты-------
      Понятно все.Могут оказаться, а могут и не оказаться.
      Для чего вся эта тупая показуха ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4416

      mutabor0992 > ramblernasheveverything 2 сентября, 21:58

      Чтобы был повод списать БАБЛО!

      0
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