Канселу сменил «Манчестер Сити» на «Барселону»

Барса, во главе с Лапортой, стала примером вопиющего лицемерия. Лапорта набирает дорогостоящих игроков, даёт личные финансовые гарантии на покупки, и при этом изгоняет Месси, врёт всем что вот вот и он вернёт Лео обратно в команду. А в чём дело? Что это за изощрённый ход? Личная неприязнь ? Или дело может быть в том, что Месси на столько велик, а тут обновление стадиона Камп Ноу, а всё шло к тому, что стадиону присвоят имя Месси, разговоры эти велись и должны были бы состояться заслуженные проводы Месси. Но он Аргентинец, не свой.
«Барселона» завершила трансфер защитника Жоау Канселу. Он перешел из «Манчестер Сити».
Это аренда на один сезон.
- Канселу был в аренде в «Баварии» с января.
- Его статистика: 21 матч, 1 гол, 6 ассистов.
- Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.