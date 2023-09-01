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    Канселу сменил «Манчестер Сити» на «Барселону»

    «Барселона» завершила трансфер защитника Жоау Канселу. Он перешел из «Манчестер Сити».

    Это аренда на один сезон.

    • Канселу был в аренде в «Баварии» с января.
    • Его статистика: 21 матч, 1 гол, 6 ассистов.
    • Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    01.09.2023 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1217

      Александр52 3 сентября, 08:46

      Барса, во главе с Лапортой, стала примером вопиющего лицемерия. Лапорта набирает дорогостоящих игроков, даёт личные финансовые гарантии на покупки, и при этом изгоняет Месси, врёт всем что вот вот и он вернёт Лео обратно в команду. А в чём дело? Что это за изощрённый ход? Личная неприязнь ? Или дело может быть в том, что Месси на столько велик, а тут обновление стадиона Камп Ноу, а всё шло к тому, что стадиону присвоят имя Месси, разговоры эти велись и должны были бы состояться заслуженные проводы Месси. Но он Аргентинец, не свой.

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      Рейтинг: +872

      Lipatoff 2 сентября, 10:38

      Мощно, усилились... Forca Barca!

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