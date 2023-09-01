В «Торино» ответили, возможно ли возвращение в клуб Миранчука

сядет на скамейку (( пропадает игрок
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб больше не заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Нет, мы не ведем переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», – сказал Ваньяти.
- Российский футболист провел в «Торино» прошлый сезон на правах аренды.
- Его статистика: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- Клубы не смогли договориться о сумме выкупа Миранчука.
- В итоге хавбек останется в «Аталанте».