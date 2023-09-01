В «Торино» ответили, возможно ли возвращение в клуб Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб больше не заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Нет, мы не ведем переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», – сказал Ваньяти.