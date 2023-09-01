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    • В «Торино» ответили, возможно ли возвращение в клуб Миранчука

    В «Торино» ответили, возможно ли возвращение в клуб Миранчука

    Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб больше не заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Нет, мы не ведем переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», – сказал Ваньяти.

    • Российский футболист провел в «Торино» прошлый сезон на правах аренды.
    • Его статистика: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
    • Клубы не смогли договориться о сумме выкупа Миранчука.
    • В итоге хавбек останется в «Аталанте».

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    Источник: «Евро-футбол»

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    01.09.2023 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +89

      Скук 1 сентября, 19:39

      сядет на скамейку (( пропадает игрок

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