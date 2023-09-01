Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер на основе аналитики сервиса Opta составил список фаворитов Лиги чемпионов. Прогнозирование проведено после жеребьевки группового этапа.

Машина определила фаворитом турнира «Манчестер Сити» – вероятность победы оценивается в 36 процентов. Далее идут «Бавария» (10 процентов) и «Арсенал» (семь процентов).

Графика Opta

Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!