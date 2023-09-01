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    Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

    Суперкомпьютер на основе аналитики сервиса Opta составил список фаворитов Лиги чемпионов. Прогнозирование проведено после жеребьевки группового этапа.

    Машина определила фаворитом турнира «Манчестер Сити» – вероятность победы оценивается в 36 процентов. Далее идут «Бавария» (10 процентов) и «Арсенал» (семь процентов).

    Графика Opta

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 09:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +237

      Эмом 1 сентября, 10:17

      ПСЖ наверное 17я а списке )) так и надо недо клубу

      1
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      Рейтинг: +1860

      Таврида 1 сентября, 10:02

      Электронная железяка ПСЖ вообще ни в грош не ставит, даже последняя команда из группы F Ньюкасл и то в рейтинг вошла, а катаро-французы - нет.

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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 1 сентября, 09:38

      Укуренный суперкомпьютер!!!

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