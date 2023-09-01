Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

ПСЖ наверное 17я а списке )) так и надо недо клубу
Суперкомпьютер на основе аналитики сервиса Opta составил список фаворитов Лиги чемпионов. Прогнозирование проведено после жеребьевки группового этапа.
Машина определила фаворитом турнира «Манчестер Сити» – вероятность победы оценивается в 36 процентов. Далее идут «Бавария» (10 процентов) и «Арсенал» (семь процентов).
- «Манчестер Сити» – действующий победитель.
Графика Opta
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