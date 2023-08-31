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    Лукаку объяснил, почему ушел из «Челси» в «Рому»

    Нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал переход из «Челси» в «Рому» на правах аренды.

    «В восторге от приема, который организовали клуб и болельщики. Он дал мне еще больше мотивации отдать все силы новой команде. Ранее я уже ощутил атмосферу «Стадио Олимпико».

    Приятно осознавать, что сегодня я часть [проекта]. Недавно у меня была возможность пообщаться с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.

    • Сообщалось, что сделка обойдется римлянам в 8-10 миллионов фунтов.
    • В прошлом сезоне Лукаку был в аренде в «Интере», провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
    • «Челси» заплатил за него в 2021 году 113 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Ромы»

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