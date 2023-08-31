Лукаку объяснил, почему ушел из «Челси» в «Рому»

Нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал переход из «Челси» в «Рому» на правах аренды.

«В восторге от приема, который организовали клуб и болельщики. Он дал мне еще больше мотивации отдать все силы новой команде. Ранее я уже ощутил атмосферу «Стадио Олимпико».

Приятно осознавать, что сегодня я часть [проекта]. Недавно у меня была возможность пообщаться с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.