Лукаку объяснил, почему ушел из «Челси» в «Рому»

Нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал переход из «Челси» в «Рому» на правах аренды.
«В восторге от приема, который организовали клуб и болельщики. Он дал мне еще больше мотивации отдать все силы новой команде. Ранее я уже ощутил атмосферу «Стадио Олимпико».
Приятно осознавать, что сегодня я часть [проекта]. Недавно у меня была возможность пообщаться с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.
- Сообщалось, что сделка обойдется римлянам в 8-10 миллионов фунтов.
- В прошлом сезоне Лукаку был в аренде в «Интере», провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
- «Челси» заплатил за него в 2021 году 113 миллионов евро.
Источник: сайт «Ромы»