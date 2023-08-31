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    • Агент Захаряна назвал европейские клубы, претендовавшие на игрока до перехода в «Сосьедад»

    Агент Захаряна назвал европейские клубы, претендовавшие на игрока до перехода в «Сосьедад»

    Геннадий Голубин, представитель летнего новичка «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, где мог оказаться полузащитник до переезда в Испанию.

    «Было официальное предложение от «Фейеноорда». Было предложение от «Страсбура», который входит в экосистему «Челси». Я думаю, в «Челси» хотели, чтобы он какое-то время поиграл во Франции, а затем переехал в Англию.

    Был «Лацио». И был такой полувариант – без официальных бумаг – с «Дженоа». Ранее были неофициальные переговоры с «Ромой».

    «Сосьедад» был более настойчив. Клубы договорились между собой. Здесь было важно, чтобы [предложение] устроило и «Динамо». По моему мнению, команда Ла Лиги наиболее подходит Арсену. Это был лучший выбор.

    Насколько я знаю, официальных переговоров с «Зенитом» не было. В контракте Захаряна была опция, что он не может переходить внутри России – только за границу», – заявил Голубин.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +480

      odessakmv 15 минут назад

      а что не Барселона, Реал или как сейчас модно какой-нибудь Аль-....

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