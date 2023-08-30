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  • Умяров высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Умяров высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

30 августа 2023, 12:40
10

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры. Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», – сказал Умяров.

  • «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ.
  • Матч с «Краснодаром» пройдет 2 сентября.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Вомбат
1693389465
Думаю, что с Краснодаром Спартак будет играть хорошо. От добра добра не ищут, и Абаскаль не станет менять правильно подобранный состав. Раз что выпустит Промеса, а может быть и нет.
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Январь 59
1693390186
С такой игрой как у Краснодара (последние 3 игры), игра не будет сложной для Спартака. И репутация Абаскаля не пострадает. Более того будет бонус- победа над лидером.
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zigbert
1693391453
Тут надо меньше рассуждать а играть как следует и не подводить тренера.
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erybov1965
1693392880
Я не знаю,почему слухи о возможном увольнении Абаскаля, дают комментировать Умяроуа.Он,что капитан команды,один из лидеров или лучший игрок.По моему мнению,он один из игроков,из-за которых критикуют Абаскаля и игру Спартака.
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derrik2000
1693398470
Дык, скажи, что рыжий - козлина из козлин его давно пора гнать из команды, как долго он ещё после ЭТОГО протянет в Спартаке на "вкусном" окладе??? )))))))))))))))))))
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DVOK68
1693402520
На моё мнение,Наилю в основе лучше не выходить...ибо больше вреда от его игры нежели пользы-мяч без нарушения правил отобрать,это не про него.Одни фолы. На лавке самое место.Причём давно.
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Kollljan
1693403233
Не "не выиграли", а ПРОДУЛИ две игры подряд.
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САДЫЧОК
1693406241
Умяров вообще должен быть лавочником. Видно было , как Максименко не играл, на Бабича , отдавая неудобно , пас другому защитнику и дважды был перехват опасный! К , сожалению все эти Максименко и наверное еще кто то, очень не рады Бабичу , который вытеснил Никакущего Джикию и по натуре своей лидер и будущий капитан ! ОПГ , еще навредит Спартаку будет попытка слить Абаскаля !
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