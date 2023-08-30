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    • Умяров высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

    Умяров высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры. Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», – сказал Умяров.

    • «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ.
    • Матч с «Краснодаром» пройдет 2 сентября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13184

      Вомбат 1 минуту назад

      Думаю, что с Краснодаром Спартак будет играть хорошо. От добра добра не ищут, и Абаскаль не станет менять правильно подобранный состав. Раз что выпустит Промеса, а может быть и нет.

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