Умяров высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Думаю, что с Краснодаром Спартак будет играть хорошо. От добра добра не ищут, и Абаскаль не станет менять правильно подобранный состав. Раз что выпустит Промеса, а может быть и нет.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры. Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», – сказал Умяров.
- «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ.
- Матч с «Краснодаром» пройдет 2 сентября.