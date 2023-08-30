Умяров высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры. Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», – сказал Умяров.

«Спартак» занимает 7-е место в РПЛ.

Матч с «Краснодаром» пройдет 2 сентября.

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