«Зенит» сохраняет интерес к Джало: подробности переговоров

«Зенит» продолжает претендовать на вингера «Браги» Альваро Джало.

Петербургский клуб может заплатить за игрока 20 миллионов евро – это отступные в его контракте.

Пока стороны не форсируют переговоры, ожидая ответного матча «Браги» с «Панатинаикосом» в последнем раунде квалификации ЛЧ.

Если португальцы не попадут в Лигу чемпионов, то вероятность сделки заметно вырастет.