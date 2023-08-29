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    • «Зенит» сохраняет интерес к Джало: подробности переговоров

    «Зенит» сохраняет интерес к Джало: подробности переговоров

    «Зенит» продолжает претендовать на вингера «Браги» Альваро Джало.

    Петербургский клуб может заплатить за игрока 20 миллионов евро – это отступные в его контракте.

    Пока стороны не форсируют переговоры, ожидая ответного матча «Браги» с «Панатинаикосом» в последнем раунде квалификации ЛЧ.

    Если португальцы не попадут в Лигу чемпионов, то вероятность сделки заметно вырастет.

    • 24-летний Джало – воспитанник «Браги».
    • За главную команду он провел 46 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость футболиста – 2,5 млн евро.

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    Источник: Bola Na Rede

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      tetelewaft 1 час назад

      Добрый день, с 29 августа открыт набор в новый проект от Тинькова, там вы научитесь работать удаленно и хорошо зарабатывать. Подробности по ссылке ------- https://mub.me/baks

      0
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      Рейтинг: +5828

      Питерский князь 2 часа назад

      Этот неликвид, за 20 миллионов, для срамтака.
      Егл цена 2.5.
      За 20 его только срамтае купит.
      :))))

      1
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      Рейтинг: +2824

      Болотоход > Питерский князь 2 часа назад

      Белочка? Че ты несешь вошь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3903

      acor94 > Питерский князь 1 час назад

      Согласен, Спартаку под цвет новой формы зайдет.

      0
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