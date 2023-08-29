«Зенит» сохраняет интерес к Джало: подробности переговоров

«Зенит» продолжает претендовать на вингера «Браги» Альваро Джало.
Петербургский клуб может заплатить за игрока 20 миллионов евро – это отступные в его контракте.
Пока стороны не форсируют переговоры, ожидая ответного матча «Браги» с «Панатинаикосом» в последнем раунде квалификации ЛЧ.
Если португальцы не попадут в Лигу чемпионов, то вероятность сделки заметно вырастет.
- 24-летний Джало – воспитанник «Браги».
- За главную команду он провел 46 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 2,5 млн евро.
Источник: Bola Na Rede