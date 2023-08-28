Смотреть прямую трансляцию матч «Арсенал»-Тула – «Торпедо», 7 тур ФНЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 19:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы команд:

«Арсенал»: Кокарев, Большаков, Коротков, Гелоян, Хабибов, Левин, Макаров, Ндука, Померко, Попов, Окоронкво.

Главный тренер: Александр Сторожук

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Орехов, Чурич, Гонгадзе, Лебеденко, Полоз, Рейна

Главный тренер: Пеп Клотет

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»

Прямой эфир матча будет транслировать «Фонбет».