Смотреть прямую трансляцию матч «Арсенал»-Тула – «Торпедо», 7 тур ФНЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Кокарев, Большаков, Померко Коротков, Попов, Кайнов, Макаров, Левин, Ткачев, Гелоян, Джонатан

Главный тренер: Александр Сторожук

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Енин, Бородин, Юзепчук, Москвичев, Чурич, Полоз, Манелов, Рейна, Гонгаазе

Главный тренер: Пеп Клотет

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»

Прямой эфир матча будет транслировать «Фонбет».