Смотреть прямую трансляцию матч «Арсенал»-Тула – «Торпедо», 7 тур ФНЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Арсенал»: Кокарев, Большаков, Померко Коротков, Попов, Кайнов, Макаров, Левин, Ткачев, Гелоян, Джонатан
Главный тренер: Александр Сторожук
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Енин, Бородин, Юзепчук, Москвичев, Чурич, Полоз, Манелов, Рейна, Гонгаазе
Главный тренер: Пеп Клотет
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»
Прямой эфир матча будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»