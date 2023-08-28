Приводим стартовые составы «Крыльев Советов» и «Факела» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало – в 17:30 по мск.

Отметим, в составе хозяев из-за травм не выйдут на поле Денис Якуба, Дмитрий Цыпченко, Артем Соколов, Бенхамин Гарре.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенко, Горшков, Витюгов, Салтыков, Рассказов, Рахманович, Костанца, Бейл, Евгеньев, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Факел»: Гудиев, Черов, Максимов, Альшин, Моцпан, Калинин, Аппаев, Мендель, Квеквескири, Божин, Мастерной.

Главный тренер: Вадим Евсеев