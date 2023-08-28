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    • Стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Факел»: 7-й тур РПЛ

    Стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Факел»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы «Крыльев Советов» и «Факела» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало – в 17:30 по мск.

    Отметим, в составе хозяев из-за травм не выйдут на поле Денис Якуба, Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, Артем Соколов, Бенхамин Гарре.

    Ориентировочные стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

    Главный тренер: Вадим Евсеев

    Источник: Бомбардир

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