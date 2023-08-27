АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), Холанд не забил пенальти

комментатор смешной прикольно слушать вот бы на Матч ТВ такого вместо Гэнуча, но больше всего прикольно когда он сказал великолепный дриблинг Грилиша, хотя его в природе нет он просто прокидывает мяч или смещается в центр а чаще всего отдаёт пас назад вот и весь дриблинг из 20 его попыток одна удалась точная подача на Холланда и тот как в волейболе пригвоздил мяч у сетки
«Манчестер Сити» в третьем туре АПЛ переиграл на выезде «Шеффилд Юнайтед». Решающий гол на 88-й минуте забил Родри.
У форварда гостей Эрлинга Холанда гол и нереализованный пенальти.
«Сити» идет без потерь. У шеффилдцев ноль очков.
Англия. АПЛ. 3-й тур
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Холанд, 63; 1:1 – Богль, 85; 1:2 – Родри, 88.
Незабитые пенальти: нет – Холанд, 37.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.