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    • АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), Холанд не забил пенальти

    АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), Холанд не забил пенальти

    «Манчестер Сити» в третьем туре АПЛ переиграл на выезде «Шеффилд Юнайтед». Решающий гол на 88-й минуте забил Родри.

    У форварда гостей Эрлинга Холанда гол и нереализованный пенальти.

    «Сити» идет без потерь. У шеффилдцев ноль очков.

    Англия. АПЛ. 3-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Холанд, 63; 1:1 – Богль, 85; 1:2 – Родри, 88.

    Незабитые пенальти: нет – Холанд, 37.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17855

      Garrincha58 1 час назад

      комментатор смешной прикольно слушать вот бы на Матч ТВ такого вместо Гэнуча, но больше всего прикольно когда он сказал великолепный дриблинг Грилиша, хотя его в природе нет он просто прокидывает мяч или смещается в центр а чаще всего отдаёт пас назад вот и весь дриблинг из 20 его попыток одна удалась точная подача на Холланда и тот как в волейболе пригвоздил мяч у сетки

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