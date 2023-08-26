«Динамо» в пятом туре РПЛ не удержало победу против «Рубина». Казанцев спас на 95-й минуте Джоэл Фамейе.

Оба гола «Динамо» забило в меньшинстве. Был удален Николас Маричаль.

«Динамо» не проигрывает в шести встречах подряд.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Рубин – Динамо – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Даку, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Макаров, 60; 1:2 – Скопинцев, 75; 2:2 – Фамейе, 90+6.

Удаления: нет – Маричаль, 56 (вторая ж.к.).

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