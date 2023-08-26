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    • РПЛ. «Динамо» на 95-й минуте упустило победу над «Рубином» (2:2)

    РПЛ. «Динамо» на 95-й минуте упустило победу над «Рубином» (2:2)

    «Динамо» в пятом туре РПЛ не удержало победу против «Рубина». Казанцев спас на 95-й минуте Джоэл Фамейе.

    Оба гола «Динамо» забило в меньшинстве. Был удален Николас Маричаль.

    «Динамо» не проигрывает в шести встречах подряд.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Рубин – Динамо – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Даку, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Макаров, 60; 1:2 – Скопинцев, 75; 2:2 – Фамейе, 90+6.

    Удаления: нет – Маричаль, 56 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5769

      neim 42 минуты назад

      Грёбаный стыд ... Моё Динамо лоханулось по полной. Как можно пропускать гол на последней минуте первого тайма, отыграть в меньшинстве два гола, а потом опять пропустить за 20 секунд до финального свистка ?
      Я просто в шоке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      яцык > neim 31 минуту назад

      Я тоже.Но какие голы красивейшие.

      0
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      Рейтинг: +68839

      portero 47 минут назад

      Включил концовку первого и второго тайма, оба гола Рубина увидел....
      А вот почему они в большинстве пропустили два????

      0
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      Рейтинг: +144

      яцык > portero 29 минут назад

      Это говорит о классе команды.

      1
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      Рейтинг: +144

      яцык 48 минут назад

      Как так можно?забить в меньшистве и пропустить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7442

      Semenycch 49 минут назад

      Посмотрел первый тайм этой игры. Тягомотная получалась игра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      FaTeK1945ru 49 минут назад

      ...это Рубин упустил победу.

      2
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      Рейтинг: +5769

      neim > FaTeK1945ru 38 минут назад

      Рубин просто отскочил, какая нахрен победа ?

      1
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      Рейтинг: +144

      яцык > FaTeK1945ru 14 минут назад

      Ты дурак?Спас ничью **** Джоел.Радуйся недалекий

      0
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      Рейтинг: +757

      Пригожин Женя > neim 9 минут назад

      Мы во 2 тайме играли лучше.. вы два шальных забили и все...

      0
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