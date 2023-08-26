Грёбаный стыд ... Моё Динамо лоханулось по полной. Как можно пропускать гол на последней минуте первого тайма, отыграть в меньшинстве два гола, а потом опять пропустить за 20 секунд до финального свистка ?
Я просто в шоке.
«Динамо» в пятом туре РПЛ не удержало победу против «Рубина». Казанцев спас на 95-й минуте Джоэл Фамейе.
Оба гола «Динамо» забило в меньшинстве. Был удален Николас Маричаль.
«Динамо» не проигрывает в шести встречах подряд.
Россия. РПЛ. 6-й тур
Голы: 1:0 – Даку, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Макаров, 60; 1:2 – Скопинцев, 75; 2:2 – Фамейе, 90+6.
Удаления: нет – Маричаль, 56 (вторая ж.к.).