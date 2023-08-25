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    Федотов высказался о ничьей ЦСКА с «Оренбургом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч шестого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

    • ЦСКА забил 1-м, но победу не удержал.
    • Федотов ранее тренировал «Оренбург», выводил его в РПЛ.
    • Впереди у ЦСКА в РПЛ матч с «Зенитом».

    «Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» – хорошая команда, тем более играет на своeм стадионе. Для нас это было дополнительное испытание.

    Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий. Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар мог залететь», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3706

      CSKA57 17 минут назад

      Господи, детский лепет! Оренбургу надо исправлять ситуацию, а нам уже ничего не надо? Интересная логика!

      0
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      Рейтинг: +4815

      Ziklop 1 час назад

      это намёк что судья виноват? повезло тебе что не проиграли!

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