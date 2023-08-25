Федотов высказался о ничьей ЦСКА с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч шестого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

ЦСКА забил 1-м, но победу не удержал.

Федотов ранее тренировал «Оренбург», выводил его в РПЛ.

Впереди у ЦСКА в РПЛ матч с «Зенитом».

«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» – хорошая команда, тем более играет на своeм стадионе. Для нас это было дополнительное испытание.

Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий. Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар мог залететь», – сказал Федотов.