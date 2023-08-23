Клаудиньо высказался об уходе Малкома из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал уход из клуба Малкома.
- «Аль-Хиляль» купил бразильца за 60 миллионов евро.
- Малком уже оформил хет-трик в ворота «Абхи».
- При Малкоме «Зенит» по итогам сезона РПЛ не опускался ниже 1-го места.
«Малком – хороший игрок. Он делал результат в «Зените», но сейчас он ушeл, и мы должны играть без него. Как видите, мы делаем хорошую работу», – сказал Клаудиньо.
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Источник: «Чемпионат»