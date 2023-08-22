Барриос отреагировал на слухи о конфликте с «Зенитом» из-за предложения из АПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прояснил свое будущее в петербургском клубе.

Сообщалось, что колумбиец получил предложение от «Ноттингем Форест» и хочет уйти.

Юристы футболиста якобы изучали возможность расторжения контракта.

Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

«Разговоры извне – это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче.

Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените», – сказал Барриос.

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